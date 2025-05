Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe scheitern an Kleinkraftrad

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen versuchten Unbekannte in Erfurt vergeblich, ein Kleinkraftrad zu stehlen. Das Zweirad war in der Hans-Loch-Straße abgestellt, als sich die Täter daran zu schaffen machten. Sie versuchten gewaltsam die Abdeckung zu entfernen und das Staufach zu öffnen, blieben dabei jedoch erfolglos. Auch am Zündschloss scheiterten sie, bevor sie schließlich ohne Beute die Flucht ergriffen. Zurück blieb ein beschädigter Roller mit einem Sachschaden von rund 300 Euro. Der Besitzer erstattete am Dienstagabend Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch. (SE)

