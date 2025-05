Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Getränkemarkt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Erfurter Innenstadt. Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zum Verkaufsraum und durchsuchte diesen. Im Thekenbereich fand er Tabakwaren im Wert von etwa 1.500 Euro sowie rund 200 Euro Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Ein Zeuge bemerkte den Einbruch Dienstagmorgen und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

