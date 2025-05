LPI-EF: Reh nach Wildunfall geflüchtet

Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Külz-Straße in Erfurt ein. Im Kellerbereich verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Kellerbox und entwendeten daraus ein Mountainbike der Marke Scott im Wert von etwa 4.750 Euro. In der zugehörigen Tiefgarage stießen sie zudem auf zwei weitere abgestellte Fahrräder der Marken Hercules und Cube im ...

mehr