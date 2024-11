Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl

Ilmenau (ots)

Aus einem Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Krebswiese" entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen Bekleidung im Gesamtwert von rund 300 Euro. Zuvor waren der oder die Täter gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und begaben sich in einen Kellerraum, in welchem die Wäsche zum Trocknen aufgehängt war. Es wurde versucht in weitere Räume zu gelangen, was allerdings misslang. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 09. November, 23.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0290771/2024) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell