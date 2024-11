Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überschlagen

Bischofroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 33-jähriger Fahrer eines Honda befuhr gestern Nachmittag die L2113 von Berka in Richtung Bischroda. In einer Linkskurve kam der Mann mit seinem Fahrzeug offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Böschung und überschlug sich anschließend. Der Honda kam auf dem Dach zum Liegen. Der Pkw war infolgedessen nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 33-Jährige blieb unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, sein Führerschein sichergestellt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Die Straße war temporär halbseitig gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell