Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg zieht von Heinsberg nach Geilenkirchen um

POL-HS: Das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg zieht von Heinsberg nach Geilenkirchen um
Kreis Heinsberg (ots)

Ab 1. September 2025 werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verkehrskommissariats der Polizei Heinsberg nach Geilenkirchen umziehen. Dort wird das Gebäude an der Nikolaus-Becker-Straße 28 -34 die Anschrift sein, an der das Verkehrskommissariat zukünftig zu finden sein wird. Ursprünglich genutzt wurde die Liegenschaft mit der denkmalgeschützten Fassade und dem grünen Eingangstor durch die NEW Netz GmbH, die die Räumlichkeiten nun an die Polizei vermietet und zu diesem Zweck umfangreich saniert hat. Wichtig zu wissen ist dies für alle Bürgerinnen und Bürger, die innerhalb der Bürodienstzeiten eine Unfallanzeige erstatten oder einen Termin beim Verkehrskommissariat wahrnehmen möchten. Dies ist ab dem 1. September in Geilenkirchen möglich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

