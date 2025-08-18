PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:

   - Heinsberg: Schafhausener Straße (Alkohol)
   - Geilenkirchen: Landstraße (BTM)
   - Geilenkirchen-Niederheid: An Fürthenrode (BTM)
   - Geilenkirchen-Leiffarth: Linderner Straße (Alkohol)
   - Geilenkirchen-Rischden: Am Forsthaus (BTM)
   - Erkelenz-Venrath: In Venrath (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Geilenkirchen: Heinsberger Straße
   - Geilenkirchen-Niederheid: An Fürthenrode
   - Geilenkirchen-Rischden: Am Forsthaus
   - Erkelenz-Golkrath: Am Kloster

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Motorrad aus Garage gestohlen

    Erkelenz (ots) - Zwischen dem 14. August (Donnerstag), 18 Uhr, und dem 17. August (Sonntag), 08.40 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu einer am Adolf-Kolping-Hof gelegenen Garage und stahlen ein darin abgestelltes Motorrad der Marke Yamaha, an dem ein Erkelenzer Kennzeichen (ERK-) angebracht war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 07:58

    POL-HS: Polizeibericht 229/2025 vom 17.08.2025

    Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Wegberg - Einbruch in Wohnhaus In der Zeit vom 14.08.2025, 12:00 Uhr bis 16.08.2025, 10:30 Uhr gelangten Unbekannte Täter, vom Garten aus, durch Aufhebeln eines Fensters, in ein Einfamilienhaus auf der Venloer Straße. In den Räumen wurden die Schränke durchwühlt. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 08:25

    POL-HS: Polizeibericht Nr. 228/2025 vom 16.08.2025

    Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Geilenkirchen - Diebstahl aus Wohnung Am 15.08.2025 in der Zeit von 15:25 - 15:50 Uhr öffneten Unbekannte Täter die nicht verschlossene Hauseingangstür an einem Haus auf dem Franz-Eifler-Weg und entwendeten eine Geldbörse aus einem Schrank in der Küche. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Erkelenz - versuchter Einbruch in Wohnung In der Zeit vom 10.08. 15:00 Uhr bis zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren