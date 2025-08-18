POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:
- Heinsberg: Schafhausener Straße (Alkohol) - Geilenkirchen: Landstraße (BTM) - Geilenkirchen-Niederheid: An Fürthenrode (BTM) - Geilenkirchen-Leiffarth: Linderner Straße (Alkohol) - Geilenkirchen-Rischden: Am Forsthaus (BTM) - Erkelenz-Venrath: In Venrath (Alkohol)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis:
In
- Geilenkirchen: Heinsberger Straße - Geilenkirchen-Niederheid: An Fürthenrode - Geilenkirchen-Rischden: Am Forsthaus - Erkelenz-Golkrath: Am Kloster
stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.
