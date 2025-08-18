Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:

- Heinsberg: Schafhausener Straße (Alkohol) - Geilenkirchen: Landstraße (BTM) - Geilenkirchen-Niederheid: An Fürthenrode (BTM) - Geilenkirchen-Leiffarth: Linderner Straße (Alkohol) - Geilenkirchen-Rischden: Am Forsthaus (BTM) - Erkelenz-Venrath: In Venrath (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Geilenkirchen: Heinsberger Straße - Geilenkirchen-Niederheid: An Fürthenrode - Geilenkirchen-Rischden: Am Forsthaus - Erkelenz-Golkrath: Am Kloster

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

