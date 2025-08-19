LPI-J: Im Streit ins Gesicht geschlagen
Weimar (ots)
Montagabend befand sich ein 38-jähriger Weimarer mit einer Bekannten auf einem Spielplatz in der Marcel-Paul-Straße. Dort wurden sie von einem Unbekannten angesprochen. Es entbrannte ein verbaler Streit, in dessen Folge der Unbekannte dem Geschädigten zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Rießnerstraße. Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben: 185 cm groß, muskulös, kurze schwarze Haare, bekleidet mit grauem T-Shirt und schwarzer Hose. Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell