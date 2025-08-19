LPI-J: Transporter stößt rückwärts gegen Motorradfahrerin
Weimar (ots)
Am späten Montagnachmittag war ein 37-jähriger Paketzusteller auf der L 1055 zwischen Buttelstedt und Schwerstedt unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Schwerstedt verlangsamte der Mann seine Fahrt und hielt an. Plötzlich fuhr er rückwärts und übersah dabei die hinter ihm stehende 17-jährige Kradfahrerin. Durch die Kollision stürzte die junge Frau und verletzte sich leicht. Sie wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Sie blieben fahrbereit.
