PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Transporter stößt rückwärts gegen Motorradfahrerin

Weimar (ots)

Am späten Montagnachmittag war ein 37-jähriger Paketzusteller auf der L 1055 zwischen Buttelstedt und Schwerstedt unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Schwerstedt verlangsamte der Mann seine Fahrt und hielt an. Plötzlich fuhr er rückwärts und übersah dabei die hinter ihm stehende 17-jährige Kradfahrerin. Durch die Kollision stürzte die junge Frau und verletzte sich leicht. Sie wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Sie blieben fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 11:33

    LPI-J: Im Streit ins Gesicht geschlagen

    Weimar (ots) - Montagabend befand sich ein 38-jähriger Weimarer mit einer Bekannten auf einem Spielplatz in der Marcel-Paul-Straße. Dort wurden sie von einem Unbekannten angesprochen. Es entbrannte ein verbaler Streit, in dessen Folge der Unbekannte dem Geschädigten zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Rießnerstraße. Der Täter wurde folgendermaßen ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 11:32

    LPI-J: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

    Weimar (ots) - Am späten Montagnachmittag befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer die L 1052, aus Richtung Nauendorf kommend in Fahrtrichtung Kranichfeld. Auf Höhe der AVENIDA Therme wollte der vor ihm fahrende Pkw abbiegen und bremste entsprechend ab. Der Motorradfahrer konnte nicht rechtzeitig seine Geschwindigkeit anpassen, kam ins Schlingern und schließlich zu Fall. Ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge gab es nicht. ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:30

    LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bremsnitz: Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor ein Mann während der Fahrt zwischen Weißbach und Bremsnitz sein Bewusstsein. Unkontrolliert fuhr der Kleintransporter mit den vier Insassen am Montagabend weiter geradeaus, kam in einer Linkskurve von der Straße ab und zerstörte einen Telefonmast. Anschließend rollte das Fahrzeug noch mehrere Meter über eine Weise und kam an einem Wasserlauf zum Stehen. Ein hinzugerufener ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren