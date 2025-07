Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Spielcasino

Mechernich (ots)

In der Nacht zum Dienstag (22. Juli) wurde gegen 3 Uhr in ein Spielcasino in der Straße Georges-Girard-Ring in Mechernich eingebrochen.

Die Täter beschädigten die Fassade des Gebäudes und gelangten durch eine Öffnung in das Casino.

Dort brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten eine unbekannte Summe an Bargeld.

Anschließend entfernten sich die Unbekannten in unbekannte Richtung.

Es entstand ein erheblicher Sachschaden an der Fassade und an den Spielautomaten.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell