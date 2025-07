POL-EU: Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall bei Blankenheim

Euskirchen (ots) - Am Montagmittag lief ein dreijähriges Kind um 12.10 Uhr zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Carmanstraße in Euskirchen. Ein 48-jähriger Busfahrer, der zu diesem Zeitpunkt mit einem Linienbus auf der Carmanstraße in Fahrtrichtung Bergerstraße unterwegs war, musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Dadurch konnte eine Kollision mit dem Kind verhindert werden. Durch das abrupte Bremsmanöver stürzte ...

