POL-UL: (Ulm) Ehingen - Mitternachtsessen löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Ulm (ots)

In der Nacht auf Sonntag wollte sich ein 49-jähriger Anwohner in der Allensteiner Straße ein Mitternachtsessen kochen. Aufgrund seiner Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung schlief er jedoch um kurz vor Mitternacht am Küchentisch ein, während das Essen auf dem Herd kochte. Weder durch die entstandene Rauchentwicklung, noch durch den ausgelösten, akustischen Rauchmelder wurde der Bewohner geweckt. Die hinzugezogene Feuerwehr öffnete die Wohnungstüre und stellte den Bewohner schlafend am Küchentisch fest. Nachdem dieser geweckt und von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht werden sollte, zeigte sich der Bewohner unkooperativ und wehrte sich hiergegen. Erst mit Hilfe der Polizei und dem Einsatz von Zwangsmaßnahmen war es möglich den Herrn in Sicherheit zu bringen. Innerhalb der Wohnung konnten im Rahmen des Einsatzes zudem noch mehrere Cannabispflanzen festgestellt werden. Gegen den Bewohner wird nun wegen des Verstoßes gegen das Cannabiskonsumgesetz ermittelt und ihm wird eine Gebührenrechnung über den Einsatz der Zwangsmaßnahmen in Rechnung gestellt.

