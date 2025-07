Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kontrollaktion gegen Autoposer

Von Samstag auf Sonntag führte die Polizei Ulm eine großangelegte Kontrollaktion gegen die Posing- sowie illegale Tuning- und Raserszene durch

Nachdem in den vergangenen Wochen öffentlich in den sozialen Netzwerken zu einem Treffen der Poserszene in Ulm aufgerufen wurde, führte die Polizei am Samstagabend eine großangelegte Kontrollaktion durch. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Ulm kontrollierte das Polizeipräsidium Ulm, mit Unterstützung durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, zahlreiche Fahrzeuge und Personen der Poserszene im Bereich Ulm. Dabei wurde insbesondere auch die Einhaltung der durch die Stadt Ulm erlassenen Allgemeinverfügung kontrolliert.

Obwohl sich ein Großteil der Poserszene zu Treffpunkten nach Bayern verlagerte, wurden durch die Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße geahndet.

Die Beamtinnen und Beamte kontrollierten rund 300 Fahrzeuge und 500 Personen. In rund 20 Fällen müssen die Fahrer mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen, darunter sechs Fälle, bei denen die Fahrzeuge wegen erheblicher Mängel an Ort und Stelle stillgelegt wurden.

31 Fahrer erwartet ein Zwangsgeld, da sie gegen die Allgemeinverordnung verstießen und sich unerlaubt mit ihren Fahrzeugen im Stadtgebiet ansammelten.

Die Polizei wird auch weiterhin konsequent und entschlossen kontrollieren und Verstöße ahnden.

