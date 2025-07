Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Unterstützung erhielt der Betrunkene von seiner mitfahrenden Tochter

Ulm (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Ulm-Mitte einen 40 Jahre alten Mercedesfahrer, der in einer Fußgängerzone mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Im Rahmen der Kontrolle wirkte der von Beginn an aggressive Mann bei einem freiwilligen Atemalkoholtest mit, dessen Ergebnis dazu führte, dass dem 40-Jährigen eröffnet wurde, dass er in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen muss. Gegen seinen Transport in eine Klinik wehrte sich der Herr massiv und musste durch die Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Während der Widerstandshandlung schlug die minderjährige Mitfahrerin des 40 Jahre alten Mannes einen der eingesetzten Polizeibeamten von hinten auf den Rücken. Nachdem die Situation unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurde bei dem Mercedesfahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Seine Begleiterin gelangt wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

