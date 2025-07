Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Über den Fahrstreifen hinaus abgebogen

Einen Frontalcrash unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss verursachte am Donnerstag ein 56-Jähriger in Ochsenhausen.

Wie Polizei mitteilte, war der 56-Jährige mit seinem Opel in der Straße "Untere Wiesen" unterwegs. Der Mann bog nach rechts auf die Ulmer Straße in Richtung Innenstadt ab. Dabei bekam er wohl nicht mehr die Kurve und fuhr mehrere Meter auf der Linksabbiegespur weiter. Dort kam ihm eine 44-Jährige mit ihrem Mazda entgegen. Der 56-Jährige versuchte noch nach rechts auszuweichen. Die beiden Autos stießen frontal zusammen. Glücklicherweise blieben die Fahrenden unverletzt. Die Polizei Ochsenhausen kam und nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Beamten auch Alkoholgeruch bei dem Opelfahrer fest. Zudem soll der mutmaßliche Unfallverursacher vor Fahrtantritt Medikamente eingenommen haben. Der Mann kam in eine Klinik. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der 56-Jährige tatsächlich intus hatte. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige von der Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung. Den Führerschein durfte er behalten. Den Sachschaden an den total beschädigten Fahrzeugen schätzen die Ermittler auf rund 30.000 Euro. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbreiten Autos.

