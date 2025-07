Ulm (ots) - Zeugen beobachteten den 62-Jährigen in seinem Opel gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz in der Schorndorfer Straße. Der fuhr mehrfach vorwärts gegen einen Baum. Irgendwann gelang es ihm, den Rückwärtsgang einzulegen und auszuparken. Danach fuhr er weg. Zeugen beobachteten, wie der Opel in starken ...

mehr