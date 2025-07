Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Autofahrer stark betrunken

Mehrfach fuhr ein 62-Jähriger in Uhingen gegen einen Baum und dann nach Hause.

Zeugen beobachteten den 62-Jährigen in seinem Opel gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz in der Schorndorfer Straße. Der fuhr mehrfach vorwärts gegen einen Baum. Irgendwann gelang es ihm, den Rückwärtsgang einzulegen und auszuparken. Danach fuhr er weg. Zeugen beobachteten, wie der Opel in starken Schlangenlinien davon fuhr. Der 62-Jährige und sein beschädigter Opel konnte von der informierten Polizei kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Alkomattest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe soll nun den genauen Wert ermitteln.

