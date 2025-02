LPI-SHL: Unfall unter Alkohol

Breitungen (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagabend in eine Firma in der Nordstraße in Breitungen ein. Sie entwendeten Metallwaren in noch unbekannter Menge. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0036054/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

