LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis, aber mit Drogen

Stelzen (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung befuhr am Montag gegen 11:25 Uhr die Dorfstraße in Stelzen aus Richtung Schirnrod. In Höhe einer Werkstatt kam ihnen ein bislang unbekannter Endurofahrer mit seiner Maschine mittig der Fahrbahn entgegen. Die Polizistin am Lenkrad steuerte den Streifenwagen so weit wie möglich nach rechts, um einen Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer zu verhindern. Bei diesem Fahrmanöver ...

