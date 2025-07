Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Personen schlagen mit Stühlen und Gehhilfen auf sich ein

Mitten auf dem Marktplatz kam es zu einer größeren Auseinandersetzung

Ulm (ots)

Die Polizei wurde am Freitagnachmittag gegen 13.20 Uhr durch mehrere Notrufe über eine größere Auseinandersetzung auf dem Marktplatz in Biberach in Kenntnis gesetzt, bei welcher zumindest eine Autoscheibe zu Bruch ging und Personen mit Gegenständen aufeinander einschlugen. Auslöser des Vorfalles war ersten Ermittlungen der Polizei Biberach zu Folge, dass ein 45 Jahre alter Mann eine Frau im Streit mit einem Messer bedrohte und sie ins Gesicht schlug, woraufhin die Frau den Mann mit Kaffee überschüttete. Kurz darauf trafen Angehörige der Frau mit zwei Pkw auf dem Marktplatz ein und es entwickelte sich eine größere Auseinandersetzung, in deren Folge der 45 Jahre alte Mann diverse Verletzungen erlitt, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Das Polizeirevier Biberach konnte alle an der Auseinandersetzung beteiligten Personen mit mehreren Streifen feststellen. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Biberach (07351(447-0) zu melden.

