POL-UL: (GP) Uhingen - Kind auf Tretroller von Pkw angefahren

eine unbekannte Autofahrerin entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle

Ulm (ots)

Bereits am Donnerstag gegen 14.00 Uhr fuhr ein 10 Jahre altes Mädchen mit einem Tretroller auf dem Gehweg der Alemannenstraße. Als das Kind an der Einmündung in die Ulmer Straße diese in Richtung Göppingen auf dem Radweg überquerte, wollte eine unbekannte Frau mit ihrem schwarzen Pkw von der Ulmer Straße nach links in die Alemannenstraße abbiegen. Hierbei touchierte der Pkw den Tretroller im hinteren Bereich, so dass die 10-Jährige zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen der Polizei Uhingen zu Folge soll die Autofahrerin kurz angehalten und aus dem Fenster geschaut haben, bevor sie dann weitergefahren sei, ohne sich um das Kind zu kümmern. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei Uhingen (Tel.: 07161/93810) bittet Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Autofahrerin machen können, sich zu melden.

