Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Nagold - Verkehrsunfall im Einmündungsbereich - Verdacht auf alkoholische Beeinflussung

Nagold (ots)

Am Mittwochabend hat sich nach einer Vorfahrtsmissachtung ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 26-Jähriger, gegen 18:00 Uhr, mit seinem VW die Robert-Bosch-Straße in Fahrtrichtung Graf-Zeppelin-Straße. An der Einmündung zur Graf-Zeppelin-Straße missachtete der 26-Jährige offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden Toyota-Fahrers und bog nach links ab. Hierbei kam es zur Kollision, obwohl der 48-jährige Fahrer des Toyota noch auswich und hierbei gegen eine Laterne am Fahrbahnrand stieß. Am seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzten 7.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit. Der VW des 26-Jährigen blieb fahrtauglich. Hier entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Fremdschaden an der Laterne wird mit 5.000 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme und bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit konnten Anzeichen erlangt werden, welche auf den Konsum von Rauschmitteln hinwiesen. Aufgrund dessen musste der 26-Jährige eine Blutprobe abgeben und es wurde ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt.

