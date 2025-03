Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) - Unbekannte brechen in Firma ein - Polizei bittet um Hinweise

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind von Montag auf Dienstag auf der Wilferdinger Höhe eingebrochen.

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt in die Büro- und Kassenräumlichkeiten einer Firma in der Mannheimer Straße. Aus diesen entwendeten sie zunächst einen Tresor, der noch in Tatortnähe ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde. Mit der Beute in Form von Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags und diversen anderem Diebesgut flüchteten die Täter unerkannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter der 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

