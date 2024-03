Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Hatten +++ Drei junge Personen verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Mann hat am frühen Montag, 25. März 2024, 00:40 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Gemeinde Hatten verursacht. Drei junge Menschen wurden verletzt, es entstand hoher Sachschaden.

Der 18-jährige Mann aus Dötlingen befuhr mit einem BMW den Tonweg in Richtung Heidhuser Weg. Ausgangs einer Linkskurve kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 18-Jährige und eine 16-jährige Mitfahrerin aus der Gemeinde Hatten erlitten leichte Verletzungen. Sie konnten den BMW selbständig verlassen. Der 17-jährige Beifahrer aus Dötlingen war im stark beschädigten Pkw eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Für seine Befreiung wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Altmoorhausen und Kirchhatten alarmiert, die mit etwa 40 Einsatzkräften ausrückten. Sie mussten mit schwerem Gerät das Fahrzeugdach abtrennen. Die medizinische Versorgung erfolgte durch einen Notarzt. Alle drei Insassen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Am BMW entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden.

Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizei Alkoholgeruch beim 18-jährigen Fahrer fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,43 Promille. Gegen den jungen Mann leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde beschlagnahmt.

