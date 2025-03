POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Verkehrsunfall verursacht und davongefahren

Schömberg (ots) - Geld und Gold im Wert von mehreren tausend Euro haben Betrüger mit der Masche "falscher Polizeibeamter" am Mittwoch in Schömberg ergaunert. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben die Betrüger am Dienstag gegen 14:00 Uhr telefonisch Kontakt mit einer Dame, aufgenommen. Dieser wurde suggeriert, dass es in der Nachbarschaft zu zahlreichen Einbrüchen gekommen sei. Durch geschickte ...

