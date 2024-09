Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Linienbus fährt auf PKW auf

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 8:30 Uhr fuhr ein Linienbus in der Neustadter Straße in das auf einen haltenden VW auf. Beide Fahrzeuge waren in Richtung der Mannheimer Straße unterwegs. Als die 38-jährige VW-Fahrerin im stockenden Verkehr anhielt, bemerkte dies der Fahrer des Busses zu spät und fuhr auf das Heck des VWs auf. Durch den Unfall stürzte eine im Bus befindliche 57-jährige Frau und verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei 10.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen.

