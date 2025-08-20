PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermieter bedroht

Jena (ots)

Im Jenaer Dornbluthweg ist es am Dienstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte seinen Vermieter bedroht und dabei zwei Messer in den Händen gehalten. Der 45-Jährige hat sich von der Polizei widerstandslos festnehmen lassen. Da er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, ist er in eine medizinische Einrichtung gebracht worden. Alle Beteiligten blieben bei dem Einsatz unverletzt. Die Messer sind vor Ort beschlagnahmt worden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

