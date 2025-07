Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung in der S-Bahn und am Bahnhof Plochingen, Zeugen gesucht

Plochingen (ots)

Plochingen. In der Nacht zu Sonntag (13.07.2025) kam es nach dem Ausstieg aus der S-Bahnlinie 1 am Bahnhof Plochingen zu einer sexuellen Belästigung zum zum Nachteil einer 26-jährigen Frau. Ersten Erkenntnissen zufolge setzte sich der unbekannte Täter bereits gegen 00:55 Uhr zu der Geschädigten in die S-Bahnlinie 1 zwischen Mettingen und Plochingen. Nach dem Ausstieg aus der S-Bahn am Bahnhof Plochingen soll der Tatverdächtige die 26-jährige deutsche Staatsangehörige verfolgt, umarmt und ihr kraftvoll an ihr Gesäß gefasst haben. Anschließend konnte der Mann unerkannt flüchten. Die Geschädigte verständigte telefonisch die Polizei. Eine Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen dunkelhaarigen, kurzhaarigen Mann mit Vollbart handeln. Augenscheinlich war er mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen kurzen Hose bekleidet. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann offenbar nur gebrochen Deutsch sprach und ein ausländisches Aussehen hatte. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung wurden eingeleitet.

