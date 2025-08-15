Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Mit gestohlenem Pkw und ohne Führerschein unterwegs - Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - Mann festgenommen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Freitag, 15. August 2025, 00:30 Uhr

Ohne Führerschein, mit einem gestohlenen Pkw und offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln erwischte die Polizei Düsseldorf heute Nacht einen Mann in Flingern. Er wurde vorläufig festgenommen.

Beamten des Einsatztrupps Nord fiel gestern Nacht ein Mann in Flingern ins Auge, der mit einem schwarzen VW Touran vor allem durch seine Fahrweise auf sich aufmerksam machte: Mehrfach verließ er seinen Fahrstreifen, fuhr Schlangenlinien, beschleunigte und bremste offensichtlich grundlos und überfuhr eine rote Ampel. Als der Mann auf der Kiefernstraße stoppte, forderten die Polizisten den Fahrer auf, das Auto zu verlassen. Der Fahrzeugführer ignorierte die Anweisungen, so dass er von den Einsatzkräften aus dem Auto gezogen werden musste. Im Rahmen des Einsatzes stellte sich heraus, dass der 42-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und der Pkw einige Tage zuvor in Duisburg entwendet worden war. Zusätzlich ergaben sich bei dem polizeibekannten Deutschen ohne festen Wohnsitz Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, so dass ihm Blutproben entnommen wurden. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten fremde Ausweisdokumente und Betäubungsmittel. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Die Ermittlungen - unter anderem auch, ob der Mann den Pkw selbst entwendet hat und woher die Ausweisdokumente stammen - dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell