Polizei Düsseldorf

POL-D: Kaarst - A 57 Richtung Nimwegen - Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten - Eine Person lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht weitere Unfallzeugen

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 10. August 2025, 11:30 Uhr

Wie bereits mit Meldung von Montag, 11. August 2025, gemeldet, ereignete sich am vergangenen Sonntag bei Kaarst auf der A57 Richtung Nimwegen ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6094782

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Düsseldorf sucht weitere Zeugen zum Unfallgeschehen, die Angaben zum Hergang und gegebenenfalls zu den beteiligten Fahrzeugen machen können. Hinweise bitte an die 0211 870 0.

