POL-D: Kaarst - A 57 Richtung Nimwegen - Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten - Eine Person lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht weitere Unfallzeugen
Düsseldorf (ots)
Sonntag, 10. August 2025, 11:30 Uhr
Wie bereits mit Meldung von Montag, 11. August 2025, gemeldet, ereignete sich am vergangenen Sonntag bei Kaarst auf der A57 Richtung Nimwegen ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten.
Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6094782
Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Düsseldorf sucht weitere Zeugen zum Unfallgeschehen, die Angaben zum Hergang und gegebenenfalls zu den beteiligten Fahrzeugen machen können. Hinweise bitte an die 0211 870 0.
Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:
Polizei Düsseldorf
Pressestelle
Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell