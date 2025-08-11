Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Beharrlichkeit von Polizisten zahlt sich aus - Zwei Einbrecherinnen in Untersuchungshaft

Tatzeit: Freitag, 08. August 2025, 11:22 Uhr

Einbruchsopfer, Nachbar, Busfahrer und Polizei - dank perfekter Teamarbeit aller Beteiligten hat die Polizei Düsseldorf am Wochenende in Eller zwei Frauen festgenommen. Nachdem eine der beiden zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt werden musste, konnte sie kurz darauf mit einem Koffer voller Diebesgut angetroffen und erneut festgenommen werden. Das Duo sitzt nun in Untersuchungshaft.

Als ein Mann auf dem Pirmasenser Weg nach kurzer Abwesenheit zu seinem Haus zurückkam, staunte er nicht schlecht: Seine Haustür stand offen und zwei unbekannte Frauen verließen sein Haus. Nachdem er dem Duo zunächst hinterhergelaufen war, konnte er ihnen nach kurzer Zeit nicht mehr folgen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Situation erkannt und übernahm unmittelbar die Verfolgung mit seinem Auto. Parallel dazu alarmierte er die Polizei und gab kontinuierlich den Standort der Verdächtigen durch. Als sie in einen Bus stiegen, wurde der Busfahrer über die Rheinbahn-Leitstelle angewiesen, auf dem Ellerbittweg zu stoppen und die Türen geschlossen zu halten. Die eintreffenden Polizisten nahmen das Duo in Gewahrsam.

Eine der Frauen, eine 19-Jährige ohne festen Wohnsitz und ungeklärter Nationalität wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft. Ihre 18-jährige Komplizin (ebenfalls ohne geklärte Nationalität) musste zunächst entlassen werden. Da die Beamten aber vermuteten, dass die 18-Jährige auch für andere Taten in Frage kommen könnte, observierten sie die Tatverdächtige kurzfristig. Sie beobachteten, wie die Frau ein Hotel an der Oststraße betrat und dieses bald darauf mit einem Rollkoffer und zwei großen Taschen wieder verließ. Da die Polizisten davon ausgingen, dass die Frau in diesem Hotel ein Zimmer angemietet hatte, und der Inhalt der Koffer möglicherweise aus diversen Einbrüchen stammen könnte, hielten sie sie fest und erwirkten einen Durchsuchungsbeschluss für das Hotelzimmer und das Gepäck der 18-Jährigen. Und die Beamten lagen richtig: Sie fanden unter anderem Schmuck, Parfüm und Designer-Handtaschen aus einem Einbruch, den das Duo mutmaßlich zuvor an der Hüttenstraße begangen hatte. Diese Beweise reichten nun aus, um auch die 18-Jährige einem Ermittlungsrichter vorzuführen. Auch sie befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Inwiefern die Frauen darüber hinaus für weitere Einbrüche im Stadtgebiet verantwortlich sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

