POL-D: Bilk - Mann entwendet E-Bike aus Fahrradkeller - Polizei stellt Verdächtigen - Festnahme - Ermittlungsrichter

Tatzeit: 09. August 2025, 01:10 Uhr

Dank einer kurzfristigen Observation konnten Polizeibeamte in der Nacht zu Samstag einen Mann in Bilk festnehmen, der im Verdacht steht, einen Keller aufgebrochen und von dort ein Fahrrad entwendet zu haben. Er wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Weil er im Bereich der Feuerbachstraße mehrfach neben geparkten Autos stehen blieb, an den Türen zog und bei einem Fahrzeug mit einem Hebelwerkzeug hantierte, nahmen Polizeibeamte einen Mann kurzfristig genauer ins Visier. Nachdem sie ihn vorübergehend aus den Augen verloren hatten, entdeckten sie ihn plötzlich mit einem Fahrrad auf der Schulter wieder. Auf der Anton-Betz-Straße sprachen sie den Mann an und nahmen ihn, nachdem er einen kurzen Fluchtversuch unternommen hatte, fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Aufbruchwerkzeug in seinem Rucksack. Durch den Polizeieinsatz aufmerksam geworden, meldete sich nun ein Mann, der angab Besitzer des E-Bikes zu sein, das er zuletzt mit einem Schloss gesichert in den Fahrradkeller gestellt hatte. Nachdem er den passenden Schlüssel zum Schloss des E-Bikes zur Hand hatte, wurde ihm sein Besitz zurückgegeben.

Im Nachgang konnten sowohl an mehreren Haustüren als auch an diversen Fahrradräumen Einbruchspuren festgestellt werden. Inwiefern der Mann auch für diese Einbruchversuche verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der 41-jährige Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit ist bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt und wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

