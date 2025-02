Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Bremse gerutscht - Fahrzeuginsasse verletzt

Sondershausen (ots)

Am Dienstagvormittag beabsichtigte ein Fahrzeugführer in der Ulrich-von-Hutten-Straße einzuparken. Bei dem Fahrmanöver rutschte der 72-jährige Fahrer seinen Angaben nach von der Bremse und fuhr auf einen anderen Pkw auf, in dem sich ein Insasse befand. Durch den Aufprall wurde dieser leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein.

