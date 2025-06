LPI-SHL: Mopedfahrer beim Abbiegen übersehen

Suhl (ots) - Dienstagnachmittag fuhren zwei Autofahrer hintereinander auf der Schleusinger Straße in Suhl in Richtung Innenstadt. Als der vorausfahrende 28-Jährige nach links in den Rosenweg abbiegen wollte, bemerkte das der hinter ihm fahrende 47-jährige Autofahrer zu spät und fuhr auf. Beide Personen kamen verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Um den Pkw des Unfallverursachers kümmerte sich der Abschleppdienst. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

