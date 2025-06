LPI-SHL: Aufgefahren und verletzt

Zella-Mehlis (ots) - Bei dem am Montag im Bachlauf gefundenen Mann handelt es sich um einen 23-Jährigen aus Zella-Mehlis. Am heutigen Dienstag (24.06.2025) fand die rechtsmedizinische Untersuchung statt. Das Ergebnis steht noch aus. Die Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei dauern weiter an. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

