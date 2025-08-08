Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Polizeikontrolle - Alkohol und Drogen im Straßenverkehr - Zahlreiche Verstöße - Größerer Polizeieinsatz am Rande der Kontrolle

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 07. August 2025, 11:00 bis 16:00 Uhr

Zahlreiche Verstöße in Bezug auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr hat die Polizei gestern bei einer Kontrollaktion protokolliert und geahndet. Mehr als der Hälfte aller Kontrollierten untersagten die Beamten aus unterschiedlichen Gründen die Weiterfahrt.

Bei der Kontrolle an der Kölner Straße/Schlägelstraße im Zeitraum von 11:00 bis 16:00 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 37 Fahrzeuge und 48 Personen. 17 Fahrzeugführer standen nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Entsprechende Blutproben wurden veranlasst. In 24 Fällen untersagte die Polizei Fahrzeugführern die Weiterfahrt und stellten drei Fahrzeuge sicher. Insgesamt schrieben die Beamten 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und stellten 16 Straftaten fest.

Für einen größeren Polizeieinsatz am Rande der Kontrolle sorgte gegen 15:50 Uhr ein 28-jähriger Algerier. Er war zunächst mit seinem Fahrrad in die Kontrollstelle geraten und musste aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eine Blutprobe abgeben. Eine Stunde später kehrte er an die Örtlichkeit zurück und kletterte auf einen Laternenmast. Da er weder beabsichtigte den Mast zu verlassen noch die Hilfe der Feuerwehr anzunehmen, zog die Polizei mehr Einsatzkräfte hinzu. Schließlich stieg der Mann von dem Mast herunter, sprang auf das Dach eines Bahngebäudes und versuchte zu fliehen. Einsatzkräfte hielten den Mann auf, der letztlich in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

