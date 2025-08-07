Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Geschwindigkeitskontrolle: Pkw mit 173 km/h statt erlaubten 60 km/h unterwegs

Düsseldorf (ots)

Ereigniszeit: 07. August 2025

Im Rahmen der Geschwindigkeitskontrollen, die u.a. in dieser Woche von der Düsseldorfer Polizei durchgeführt werden, haben die Beamten der Autobahnpolizei Hilden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Monheim und Düsseldorf-Garath Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Auf dem Teilstück der A 59 gilt aktuell eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Bei insgesamt dreizehn Geschwindigkeitsverstößen waren drei Fahrzeuge mit über 70 km/h zu viel unterwegs. Trauriger Spitzenreiter war ein BMW aus Köln, der mit gemessenen 173 km/h in die Messstelle fuhr.

Die Düsseldorfer Polizei wird noch die ganze Woche verstärkt Geschwindigkeitskontrollen im Düsseldorfer Stadtgebiet und auf den umliegenden Autobahnen durchführen.

Eine Gesamtbilanz dieser Geschwindigkeitskontrollen werden wir zu Beginn der nächsten Woche veröffentlichen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell