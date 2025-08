Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Mobiltelefon aus der Hand gerissen - Polizei stellt Handydieb nach kurzer Fahndung

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 05. August 2025, 13:45 Uhr

Dank einer guten Personenbeschreibung hat die Polizei gestern nach sofort eingeleiteter Fahndung einen Handydieb in Stadtmitte kurz nach der Tat gestellt.

Ein 49-jähriger Mann stand mit seinem Handy auf der Kölner Straße. Als er die Straße an einer Fußgängerfurt überqueren wollte, fuhr plötzlich ein Mann mit einem Fahrrad an ihm vorbei, riss ihm das Mobiltelefon aus der Hand und flüchtete. Die alarmierte Polizei fahndete unmittelbar, mit einer guten Personenbeschreibung, nach dem Dieb. Unter einer Brücke (Ecke Werdener/Moskauer Straße) trafen sie nur kurze Zeit später einen Mann an, auf den die Personenbeschreibung passte. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Polizisten das gestohlene Mobiltelefon. Der 35-jährige Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen. Die Beamten gaben das Handy anschließend an den Besitzer zurück.

