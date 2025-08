Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 46 bei Düsseldorf - Pkw prallt gegen Brückenpfeiler - Zwei Personen verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 04. August 2025, 23:30 Uhr

Nachdem ein Pkw gestern Abend auf der A 46 in Höhe der Ausfahrt Bilk aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Brückenpfeiler geprallt war, brachten Rettungskräfte die zwei Insassen in Krankenhäuser.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 28-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem BMW auf der A 46 in Richtung Neuss unterwegs. In Höhe der Ausfahrt Düsseldorf Bilk kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler und den dort befindlichen Böschungsbereich. Dabei wurden beide Insassen des Fahrzeugs so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten. Während der 28-jährige Fahrer noch in der Nacht von dort entlassen wurde, konnte bei dem 25-jährigen Mann (ebenfalls aus Düsseldorf) zeitweise Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Da sich bei dem 28-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und stellten den Pkw sicher. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln war im Einsatz, um die Spuren des Unfalls zu sichern. Die Ermittlungen dauern an.

