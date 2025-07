Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Unfall einer betrunkenen Autofahrerin kostet diese und einen weiteren betrunkenen Autofahrer den Führerschein

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 00:30 Uhr kam eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw zwischen Salach und Krummwälden von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Ein durch die Dame freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis weit über dem gesetzlich zulässigen Grenzwert. Aus diesem Grund wurde bei der Dame durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Noch während eine Streife der Polizei Eislingen den Pkw der Dame absicherte, fuhr ein 56 Jahre alter Mann zur Unfallstelle heran, da er einen Abholer für den verunfallten Pkw brachte. Da der 56-jährige beim Zugehen auf die Beamten schwankte, boten die Polizisten dem Mann ebenfalls einen Atemalkoholtest an. Auch dieser Test erbrachte ein Ergebnis, das den erlaubten Grenzwert weit überschritt, was dazu führte, dass auch dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Beide Betrunkenen erwartet nun ein mehrmonatiges Fahrverbot und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

