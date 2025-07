Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/B 10 - unklarer Unfallhergang

Nach einem Unfall auf der B10 zwischen den Anschlussstellen Göppingen-Zentrum/Ost und Eislingen-West am Freitagmittag werden Zeugen gesucht

Ulm (ots)

Am Freiatag waren gegen 12 Uhr zwei Pkw-Lenkerinnen auf der B10 zwischen den Anschlussstellen Göppingen-Zentrum/Ost und Eislingen-West in Fahrtrichtung Ulm unterwegs.

Die 65-Jährige Fahrerin gab an, dass sie mit ihrem schwarzen Mercedes auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen musste. Die nachfahrende 70-Jährige wäre ihr mit dem silbernen 1er BMW seitlich aufgefahren und hätte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die 70-Jährige schilderte den Unfallhergang konträr. Ihren Angaben zufolge hätte die 65-Jährige Mercedes Fahrerin den Fahrstreifen von rechts nach links gewechselt und sie dabei übersehen. So wäre ihr der Mercedes in der Folge in die Seite gefahren. Die 70-Jährige hatte die Kollision zunächst nicht bemerkt. Erst am Wohnort waren ihr die Schäden aufgefallen. Im Anschluss an diesen Unfall meldete sich die 65-Jährige beim Polizeirevier Geislingen und die 70-Jährige beim Polizeirevier Göppingen. Aufgrund der nachträglichen Unfallaufnahme und gegensätzlichen Aussagen zum Unfallhergang bittet das Polizeirevier Göppingen Zeugen, die diesen Unfall beobachtet hatten, sich unter der 07161 632360 zu melden.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U.Hä./Derer) - 1400142 e-mail: ulm.pp.fest.flz@poliizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell