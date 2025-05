Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fußgänger verletzt

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am Montag den 26.05.2025 ereignete sich in Obernkirchen gegen 16:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes an der Neumarktstraße 45.

Ein 45-Jähriger aus Obernkirchen fuhr mit seinem Opel von der Bornemannstraße in eine Einfahrt zum Rewe-Parkplatz (Einfahrt verboten, VZ 267). Ein 11-Jähriger aus Obernkirchen trat währenddessen zu Fuß an den Pkw heran und wies den Mann auf sein Fehlverhalten hin. Dabei stand der 11-Jährige dicht am Fahrzeug. Während des Anfahrens überfuhr der 45-Jährige den linken Fuß des Fußgängers. Dabei wurde dieser leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell