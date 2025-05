Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Mohrkirch - Körperliche Auseinandersetzung mit anschließendem Hausbrand

Mohrkirch, Kreis Schleswig-Flensburg (ots)

Am Samstagabend (24.05.25), gegen 19:25 Uhr, kam es zu einem polizeilichen Einsatz in Mohrkirch nach dem Ausbruch eines Brandes in einem Wohnhaus in der Brombeerstraße.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Rahmen des Streites wurde ein 43-Jähriger von einem 38-Jährigen (beide sind deutsche Staatsangehörige) mit einem Messer schwer verletzt. Der 38-Jährige steht außerdem im Verdacht, anschließend das Feuer in dem Wohnhaus gelegt zu haben. Der 43-Jährige konnte sich nach dem Ausbruch des Feuers ins Freie retten. Beim Eintreffen der Polizei stand das Haus in Vollbrand. Der Tatverdächtige konnte durch Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung im Nahbereich aufgefunden und festgenommen werden. Der Geschädigte wurde mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert und musste noch in der Nacht notoperiert werden.

Während des Einsatzes waren ein Großaufgebot von FFW und Rettungsdienstkräften vor Ort.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Flensburg, welche durch die Bezirkskriminalinspektion Flensburg geführt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell