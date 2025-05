Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Polizeidirektion Flensburg - Bredstedt: 20-Jähriger nach Kindesentführung vorläufig festgenommen

Bredstedt (ots)

Am Montagmittag (19.05.2025) kam es zu einer Entführung eines 6-jährigen Jungen durch den 20-jährigen Bruder des Kindes. Dieser forderte ein Lösegeld für die Freilassung des Jungen.

Gegen 14:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine Entführungslage im Bereich Bredstedt. Die Anzeigende berichtete, dass ihr 20-jähriger Bruder ihren sechs Jahre alten Bruder unbefugt aus dem Kindergarten abgeholt und Lösegeld für die Freilassung des Kindes fordere. Andernfalls drohe der Tatverdächtige an, dem 6-Jährigen körperliche Gewalt anzutun. Zur Verifizierung wurde durch den Tatverdächtigen ein Foto des Kindes verschickt, das den Jungen an einem unbekannten Ort zeigte. Durch umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen ausgemacht werden. Dies führte dazu, dass der 20-Jährige gegen 17:20 Uhr in Langenhorn durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden konnte. Bei der Festnahme leistete er Widerstand. Das Kind hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht bei sich.

Der Aufenthalt des Kindes konnte durch die Polizei ermittelt werden. Das Kind konnte wohlauf bei einer Bekannten des 20-Jährigen angetroffen werden, welche nach jetzigem Ermittlungsstand nicht in die Tat involviert war.

Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam und wird im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wegen des dringenden Tatverdachts des erpresserischen Menschenraubes einem Haftrichter vorgeführt.

Weitere Auskünfte werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt.

Dr. Inke Dellius, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Flensburg

Til Schulz, Pressesprecher der Polizeidirektion Flensburg

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell