Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit unbeleuchtetem Fahrrad unterwegs

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde in der Ortslage Ohrdruf ein Radfahrer kontrolliert, der offenbar nach Luisenthal unterwegs war. Er fiel den Beamten auf, da er kein Licht am Fahrrad hatte. Auf weitere Nachfrage gab er zu, ein paar Bierchen getrunken zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 59-Jährigen einen Wert von 1,74 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (rd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell