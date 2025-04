Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendschutzkontrollen

Eisenach (ots)

Im Rahmen von durchgeführten Jugendschutzkontrollen, am 03. April, in mehreren Spätverkaufsstellen und Shisha Bars im Stadtgebiet wurde eine Vielzahl von Verstößen gemäß dem Gesetz über Tabakerzeugnisse sowie gegen die Abgabenordnung festgestellt. Die Kontrollen wurden in Zusammenarbeit mit mehreren Polizeikräften, Mitarbeitern des Jugendamtes des Landratsamtes Wartburgkreis, des Ordnungsamtes Eisenach, sowie Beamten des Hauptzollamtes Erfurt realisiert. Hauptaugenmerk lag auf der Umsetzung und den entsprechenden Hinweisen des Jugendschutzes in den einzelnen Geschäften. Im Rahmen der Durchführung aller Behörden erfolgten Sicherstellungen von einer Vielzahl von Verpackungen in Deutschland verbotener Erzeugnisse, von E-Zigaretten (sog. Vaps) und Oraltabak (Snus), welche offen in den Auslagen zum Verkauf angeboten wurden. Weiterhin wurden Tabakwaren ohne Steuerbanderole sowie, Plagiate von EarPods (In-Ear-Kopfhörer) fest und sichergestellt.

