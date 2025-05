POL-FL: Breklum: Nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen!

Schleswig (ots) - In der Nacht von Samstag (10.05.2025) auf Sonntag kam es im Bereich des Pavillons an der Schleiuferpromenade in Schleswig zu einer räuberischen Erpressung mit Schusswaffe durch einen bislang unbekannten Täter. Gegen 02:45 Uhr hielten sich die beiden 17-und 19-jährigen Geschädigten in dem Pavillon auf, als sie von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und unter Vorhalt einer Schusswaffe ...

mehr