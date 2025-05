Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tönning: Nach exhibitionistischer Handlung auf Spielplatz - Zeugen gesucht!

Tönning (ots)

Am Samstagabend (17.05.2025), gegen 20:00 Uhr, kam es auf einem Spielplatz in der Bürgermeister-Samann-Straße zu einer exhibitionistischen Handlung durch eine bisher unbekannte männliche Person gegenüber zwei 14-jährigen Mädchen. Die Kriminalpolizei Husum sucht jetzt nach Zeugen.

Zum Tatzeitpunkt hielten sich die beiden 14-Jährigen auf dem Spielplatz auf, als eine unbekannte männliche Person auf einem Fahrrad erschien und sich auf eine Bank des Spielplatzes setzte. Nach Angaben der Geschädigten habe die Person sodann begonnen, bei geöffneter Hose zu masturbieren. Die beiden Mädchen verließen daraufhin den Spielplatz und begaben sich nach Hause. Dort berichteten sie von dem Vorfall. Die Erziehungsberechtigten erstatteten im weiteren Verlauf Strafanzeige bei der örtlichen Polizei.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

- 16 - 17 Jahre alt - dunkelblonde bis braune Haare - gerade geschnittene Frisur, Haare leicht im Gesicht - dunkler Jogginganzug mit lila Streifen im Brustbereich - schwarzes bzw. dunkles Fahrrad

Die Kriminalpolizei Husum sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen und Hinweisgeber, welche am Samstagabend zum genannten Zeitraum im Bereich der Bürgermeister-Sammann-Straße in Tönning eine Person gesehen haben, auf die die Personenbeschreibung zutreffen könnte. Wer Hinweise in dieser Sache geben kann wird gebeten, sich unter der 04841 8300 oder per E-Mail an Husum.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell