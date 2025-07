Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in einer Firma

Jena (ots)

Zu einem Brand in einer Firma kam es am 31.Juli 2025 in Petersberg, Saale Holzland Kreis. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei und der eingesetzten Feuerwehr geriet eine Absauganlage für Dämpfe in einer Lackiererei in Brand. Die Absauganlage wurde dabei beschädigt, es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von. ca. 95 tsd Euro. Bei dem Brand wurden drei Mitarbeiter der Firma leicht durch Rauchgasintoxikation verletzt. Eine strafbare Handlung lag nicht vor, vielmehr wird seitens der Polizei und der Feuerwehr von einem technischen Defekt ausgegangen. Es waren mehrere Wehren der umliegenden Gemeinden mit insgesamt 59 Kameraden im Einsatz.

