LPI-J: Getuntes Moped von Polizei gestoppt

Wormstedt (ots) - In Wormstedt wurde gestern eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Im Messzeitraum sind insgesamt 302 Fahrzeuge durch die dortige 50-er Zone gefahren. Es wurden 23 Verwarngelder, 14 Bußgelder und 2 Fahrverbote verhängt. Das teuerste Foto geht an einen Fahrer, welcher besonders dreist mit 91 km/h durch die Ortschaft fuhr. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

